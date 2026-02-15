Sarajevo | Nuova indagine sui cecchini testimonianze parlano di mercenari stranieri e paghe per uccidere

La procura di Milano ha riaperto le indagini sui cecchini di Sarajevo dopo aver ascoltato una testimonianza di Aleksandar Licanin, ex volontario serbo-bosniaco. Licanin ha dichiarato che alcuni mercenari stranieri sono stati ingaggiati con paghe elevate per uccidere durante il conflitto. Un dettaglio che rafforza i sospetti su un coinvolgimento internazionale e su operazioni di sparo coordinate da forze esterne.

Cecchini di Sarajevo: La Procura Ascolta un Testimone e Riapre le Indagini su Mercenari Stranieri. La procura di Milano ha aperto un nuovo fronte nelle indagini sul caso dei cecchini di Sarajevo, concentrandosi sulle dichiarazioni di Aleksandar Licanin, un ex volontario serbo-bosniaco. Licanin ha raccontato di aver assistito a scene di violenza indiscriminata durante l'assedio della città, sostenendo che i cecchini venivano pagati per ogni uccisione e che tra loro figuravano cittadini italiani, tedeschi e britannici. Parallelamente, è stato interrogato Giuseppe Vegnaduzzo, un ex camionista friulano, che ha negato ogni coinvolgimento nei fatti. I cecchini italiani del weekend a Sarajevo per uccidere bambini: ecco il primo indagato Un uomo di 80 anni di Pordenone è il primo indagato nell'inchiesta sui cecchini italiani che, durante un weekend a Sarajevo, avrebbero preso di mira bambini. "Cecchini del weekend" di Sarajevo, l'ex camionista indagato: «Mi fanno morire». Le testimonianze e i controlli incrociati della procura Un uomo di 80 anni di San Vito al Tagliamento è finito sotto inchiesta per il suo coinvolgimento nell'inchiesta sui "cecchini del weekend" di Sarajevo. Un nuovo indagato italiano nell'inchiesta sui cecchini di Sarajevo: un amante delle armi di estrema destra; Cecchini Sarajevo, pm al lavoro su segnalazioni e altri nomi; Gli indagati regionali e quei viaggi per finanziare l'esercito: le novità sui cecchini di Sarajevo; Cecchini del weekend a Sarajevo, l'inchiesta si allarga: accertamenti su altri nomi. Indagine sui cecchini del weekend di Sarajevo: ex camionista ottantenne davanti alla Procura L'ottantenne, Giuseppe Vegnaduzzo, indagato per omicidio plurimo, nega tutto. Testimonianze parlano di tariffario per i colpi Italiani che pagavano per uccidere civili a Sarajevo? L'inchiesta sui cecchini del weekend arriva fino a Pordenone Sotto indagine un ottantenne italiano per presunti safari umani durante l'assedio di Sarajevo. Testimonianze, documentari e carte giudiziarie riaprono una delle accuse più inquietanti della guerra nei Raccontare Sarajevo dopo il disastro. Božidar Stanišic scrive la città prima, durante e dopo la guerra degli anni Novanta. Racconti fatti di silenzi, gesti minimi, vite cambiate per sempre. La guerra non come evento, ma come ferita che resta.