Sanzioni per Comolli e Chiellini dopo l' aggressione verbale a La Penna

Comolli e Chiellini rischiano sanzioni dopo aver insultato La Penna durante la partita. L’episodio si è verificato nei minuti finali, quando i due giocatori si sono rivolti in modo pesante all’arbitro, che ha dovuto intervenire per calmare gli animi. La scena si è svolta davanti alle telecamere e ha attirato l’attenzione di tutta la tifoseria.

Il confronto tra due big del nostro calcio ha lasciato sul campo lo spettacolo di una partita appassionante e, sul piano disciplinare, un tema che potrebbe avere ripercussioni serie. L'attenzione è rivolta ai comportamenti dei dirigenti juventini verso l'arbitro, con la possibilità di sanzioni qualificate che potrebbero allungare la permanenza della Juventus nel polso della stagione. Il Codice di Giustizia Sportiva prevede che condotte offensive o irrispettose nei confronti degli ufficiali di gara entrino nel novero delle violazioni disciplinari. In particolare, l'articolo 35 demanda al giudice sportivo l'istruttoria su espressioni, toni e atteggiamenti tenuti da dirigenti o tesserati nei confronti degli arbitri.