Chiusa la Porta santa e convocati i cardinali ha inizio il pontificato di Leone XIV

Da ilfoglio.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la chiusura della Porta Santa di San Pietro e la convocazione dei cardinali, è iniziato ufficialmente il pontificato di Leone XIV. Oggi si svolgerà il concistoro straordinario, segnando un momento importante per la Chiesa cattolica. Questa fase rappresenta un passaggio fondamentale nel cammino papale e nelle attività della Santa Sede.

Ieri è stata chiusa la Porta santa di San Pietro, oggi si apriranno i lavori del concistoro straordinario. Il pontificato di Leone XIV inizia davvero. I mesi trascorsi dall’elezione dello scorso ma. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

chiusa la porta santa e convocati i cardinali ha inizio il pontificato di leone xiv

© Ilfoglio.it - Chiusa la Porta santa e convocati i cardinali, ha inizio il pontificato di Leone XIV

Leggi anche: “Ex post”: Alberto Melloni racconta la fine del pontificato di Francesco e l’inizio di Leone XIV

Leggi anche: Papa Leone XIV ha chiuso la Porta santa. Il Giubileo 2025 è terminato

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Papa Leone XIV ha chiuso la Porta Santa. Si conclude il Giubileo aperto da Francesco; Gruppi di lavoro e pranzo con il Papa. Ecco il programma del concistoro; Gruppi di lavoro e pranzo con il Papa Ecco il programma del concistoro.

chiusa porta santa convocatiChiusa la Porta santa e convocati i cardinali, ha inizio il pontificato di Leone XIV -  Di certo si capirà qual è il sentiero su cui il Pontefice vuole instradare la ... ilfoglio.it

chiusa porta santa convocatiGiubileo, la cerimonia di chiusura della Porta Santa: presente anche Mattarella - 30 la chiusura della Porta Santa e la messa per l'Epifania celebrata dal Papa, con il presidente della Repubblica Mattarella. leggo.it

chiusa porta santa convocatiChiusa la Porta Santa della Basilica di San Paolo. “Dio non chiude mai la porta all’uomo" - Si è chiusa ufficialmente questa mattina anche la Porta Santa della Basilica di San Paolo a Roma. acistampa.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.