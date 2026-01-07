Chiusa la Porta santa e convocati i cardinali ha inizio il pontificato di Leone XIV

Dopo la chiusura della Porta Santa di San Pietro e la convocazione dei cardinali, è iniziato ufficialmente il pontificato di Leone XIV. Oggi si svolgerà il concistoro straordinario, segnando un momento importante per la Chiesa cattolica. Questa fase rappresenta un passaggio fondamentale nel cammino papale e nelle attività della Santa Sede.

Ieri è stata chiusa la Porta santa di San Pietro, oggi si apriranno i lavori del concistoro straordinario. Il pontificato di Leone XIV inizia davvero. I mesi trascorsi dall’elezione dello scorso ma. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Chiusa la Porta santa e convocati i cardinali, ha inizio il pontificato di Leone XIV Leggi anche: “Ex post”: Alberto Melloni racconta la fine del pontificato di Francesco e l’inizio di Leone XIV Leggi anche: Papa Leone XIV ha chiuso la Porta santa. Il Giubileo 2025 è terminato Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Papa Leone XIV ha chiuso la Porta Santa. Si conclude il Giubileo aperto da Francesco; Gruppi di lavoro e pranzo con il Papa. Ecco il programma del concistoro; Gruppi di lavoro e pranzo con il Papa Ecco il programma del concistoro. Chiusa la Porta santa e convocati i cardinali, ha inizio il pontificato di Leone XIV - Di certo si capirà qual è il sentiero su cui il Pontefice vuole instradare la ... ilfoglio.it

Giubileo, la cerimonia di chiusura della Porta Santa: presente anche Mattarella - 30 la chiusura della Porta Santa e la messa per l'Epifania celebrata dal Papa, con il presidente della Repubblica Mattarella. leggo.it

Chiusa la Porta Santa della Basilica di San Paolo. “Dio non chiude mai la porta all’uomo" - Si è chiusa ufficialmente questa mattina anche la Porta Santa della Basilica di San Paolo a Roma. acistampa.com

Con l’epifania oggi si è chiusa la Porta Santa varcata da più di 32 milioni di pellegrini! i miei auguri sono un invito a rileggere le parole di Papa leone XIV «Con animo grato ci accingiamo a chiudere questa Porta Santa, varcata da una moltitudine di fedeli, sicu - facebook.com facebook

La Porta Santa in Vaticano è chiusa. Il Giubileo è finito. In studio Roberto Tallei @RobTallei, in Vaticano Laura Ceccherini Leggi tutto al link i x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.