Io sono qui il pontificato di Papa Francesco in vignette

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il successo delle precedenti tappe di Assisi e Roma, torna il racconto di Anto Sullo su Papa Francesco con la mostra "Io sono qui. Il pontificato di Papa Francesco in vignette 20132024". Il geniale vignettista napoletano omaggia ancora Papa Bergoglio a circa 8 mesi dalla sua scomparsa, stavolta con il racconto completo del suo grande pontificato. Prestigiosi i Patrocini Morali della mostra: la Regione UMBRIA, che ha deciso di essere dopo Assisi, vicino all'artista napoletano, dando valenza nazionale all'evento, il Comune di Salerno e l'Arcidiocesi di Salerno, Campagna ed Acerno, che hanno sposato con entusiasmo il progetto, la Comunità di Sant'Egidio, da sempre vicino all'arte di Anto Sullo.

