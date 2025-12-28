Sarà piazza Santa Croce il cuore dei festeggiamenti per il Capodanno a Firenze. La notte del 31 dicembre 2025 la città saluterà l’arrivo del 2026 con un grande evento musicale gratuito. Ma la notte di festa sarà anche in altre piazze con musica e spettacoli gratuiti di gospel in piazza Santissima Annunziata, jazz in piazza del Carmine e con spettacoli di luce in piazza della Signoria. Qui l’articolo completo con tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ultimo dell'anno a Firenze, le piazze protagoniste della festa

Leggi anche: Grande festa dell’ultimo dell’anno in piazza della Libertà

Leggi anche: “Festa dell’ultimo dell’anno in piazza della Libertà: presto tutti i dettagli”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Cosa fare a Capodanno a Firenze; Capodanno, al cinema Astra di Firenze la mezzanotte si passa a vedere un film; A Firenze piazze protagoniste della notte di Capodanno; Capodanno a Firenze: musica in piazza Santa Croce con Paola Iezzi, Tiromancino, Franco126, Sarafine.

Capodanno 2026 a Firenze, musica e spettacoli nelle piazze più belle della città - Una notte di eventi gratuiti tra concerti, DJ set e spettacoli nelle piazze simbolo della città per festeggiare l’arrivo del 2026 nel cuore di Firenze. siviaggia.it