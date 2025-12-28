Ultimo dell' anno a Firenze le piazze protagoniste della festa
Sarà piazza Santa Croce il cuore dei festeggiamenti per il Capodanno a Firenze. La notte del 31 dicembre 2025 la città saluterà l’arrivo del 2026 con un grande evento musicale gratuito. Ma la notte di festa sarà anche in altre piazze con musica e spettacoli gratuiti di gospel in piazza Santissima Annunziata, jazz in piazza del Carmine e con spettacoli di luce in piazza della Signoria. Qui l’articolo completo con tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Grande festa dell’ultimo dell’anno in piazza della Libertà
Leggi anche: “Festa dell’ultimo dell’anno in piazza della Libertà: presto tutti i dettagli”
Cosa fare a Capodanno a Firenze; Capodanno, al cinema Astra di Firenze la mezzanotte si passa a vedere un film; A Firenze piazze protagoniste della notte di Capodanno; Capodanno a Firenze: musica in piazza Santa Croce con Paola Iezzi, Tiromancino, Franco126, Sarafine.
Capodanno 2026 a Firenze, musica e spettacoli nelle piazze più belle della città - Una notte di eventi gratuiti tra concerti, DJ set e spettacoli nelle piazze simbolo della città per festeggiare l’arrivo del 2026 nel cuore di Firenze. siviaggia.it
Capodanno a Firenze, il concerto (tra gli altri) dei Tiromancino e Paola Iezzi. Spettacoli in quattro piazze, ecco il programma - Quattro piazze per quattro spettacoli diversi, dal gospel al jazz al concertone: Firenze riserva come sempre una grande serata per salutare il 2025 e dare il benvenuto al 2026 ... lanazione.it
Capodanno 2026, tutti i concerti in piazza: a Roma tre in uno (con Amoroso, Fabri Fibra e Tananai), da Catanzaro quello Rai. A Napoli 4 giorni in musica - Da Roma, con tre concerti in uno, a Catanzaro con i 600 metri quadrati di apparati video ledwall targati Rai. leggo.it
Cosa fare a Capodanno a Firenze? Gli eventi del 31 dicembre 2025
“Cosa chiedo al 2026 Se si tratterà del mio ultimo anno in F1. Non ho pensato che a Melbourne sarà il mio 25esimo anniversario dal mio debutto. Forse Abu Dhabi 2026 sarà più speciale“. - Fernando Alonso Fonte: DAZN Espana #MemasGP #FernandoAlon - facebook.com facebook
Nell'ultimo anno in Italia, le spedizioni hanno superato i 600milioni, quasi il 9% in più rispetto all'anno scorso. Per garantire il recapito entro Natale, nei depositi al mattino è un viavai di corrieri. #IoSeguoTgr @TgrRai x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.