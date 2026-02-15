Sanremo 2026 l’annuncio di Carlo Conti in diretta a Domenica In | Andrea Bocelli super ospite della serata finale
Carlo Conti ha annunciato in diretta a Domenica In che Andrea Bocelli sarà il grande ospite della serata finale di Sanremo 2026, sorprendendo il pubblico con questa scelta. La presenza del tenore italiano, noto in tutto il mondo, attirerà sicuramente molta attenzione. L’annuncio è arrivato mentre il conduttore stava parlando delle novità della prossima edizione del festival.
È Andrea Bocelli l’ultimo grande nome che andrà ad arricchire il parterre dei superospiti del prossimo Festival di Sanrem o. L’ufficialità è arrivata nel primo pomeriggio di oggi, domenica 15 febbraio, direttamente dalla voce del direttore artistico Carlo Conti. In collegamento dagli studi sanremesi con Mara Venier a Domenica In, il conduttore ha svelato la carta che teneva coperta per il gran finale della kermesse. “Una robettina per te me l’hai lasciata?”, ha chiesto ironicamente la Venier dagli studi Fabrizio Frizzi. La risposta di Conti non si è fatta attendere: “Ce l’ho ed è importante perché completa il quadro “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
