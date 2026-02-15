Andrea Bocelli super ospite della serata finale di Sanremo 2026 l'annuncio di Carlo Conti a Domenica In

Durante la diretta di Domenica In del 15 febbraio, Carlo Conti ha confermato che Andrea Bocelli si esibirà come grande ospite nella serata conclusiva di Sanremo 2026. La notizia ha suscitato grande entusiasmo tra il pubblico, soprattutto perché il cantante toscano si esibirà con un pezzo inedito scritto appositamente per l’evento.

In collegamento con la puntata del 15 febbraio di Domenica In, Carlo Conti ha annunciato che Andrea Bocelli sarà super ospite della serata finale del Festival di Sanremo 2026.