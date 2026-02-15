Lillo Petrolo sarà il co-conduttore di Sanremo 2026, una scelta che ha già fatto parlare di sé tra i fan. La notizia si diffonde in rete, mentre si avvicina sempre di più il giorno del festival. Petrolo, noto per il suo talento comico, potrebbe portare sul palco un tocco di allegria e spontaneità, attirando l’attenzione di molti spettatori. Le prime stime sui compensi indicano che potrebbe intascare una cifra significativa, anche grazie alla sua popolarità. La sua partecipazione si aggiunge a un’edizione che si preannuncia ricca di sorprese e novità.

Mentre cresce l’attesa per il Festival di Sanremo 2026 e impazza già la febbre del FantaSanremo, iniziano a circolare anche le prime indiscrezioni sui protagonisti che affiancheranno Carlo Conti sul palco dell’Ariston. Tra i nomi annunciati per questa edizione c’è quello di Lillo Petrolo, scelto come co-conduttore per la serata di mercoledì 25 febbraio. Lillo al fianco di Carlo Conti. Il ritorno di Carlo Conti alla guida del Festival porta con sé una squadra rinnovata e una scelta che punta sulla comicità e sulla leggerezza. Lillo Petrolo, volto noto della televisione e del cinema, salirà sul palco dell’Ariston in una veste diversa rispetto a quelle a cui ha abituato il pubblico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sanremo 2026, Lillo Petrolo co-conduttore: quanto potrebbe guadagnare

Lillo Petrolo sarà il nuovo co-conduttore di Sanremo 2026, affiancando Carlo Conti.

Il Festival di Sanremo 2026 tiene banco tra i rumors sui cachet dei protagonisti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.