Sanremo 2026 quanto potrebbe guadagnare Achille Lauro da co-conduttore | le prime stime sul cachet

Il Festival di Sanremo 2026 tiene banco tra i rumors sui cachet dei protagonisti. Dopo l’annuncio di Carlo Conti, la discussione si sposta su Achille Lauro e quanto potrebbe guadagnare come co-conduttore. Le prime stime indicano cifre che variano, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La curiosità cresce tra i fan e gli addetti ai lavori, mentre si aspetta di capire se Lauro avrà un ruolo di rilievo e quanto potrà intascare.

Dopo l'annuncio di Carlo Conti e il mistero su cosa farà sul palco dell'Ariston, l'attenzione si è subito spostata su un altro tema: il possibile cachet di Achille Lauro nel ruolo di co-conduttore del Festival di Sanremo 2026. Guardando ai compensi degli scorsi anni, iniziano infatti a circolare le prime stime su quanto potrebbe guadagnare il cantante romano, qualora venisse confermata la sua presenza accanto al conduttore. L'ipotesi Sanremo nasce dall'omaggio a Crans-Montana. L'idea di vedere Achille Lauro a Sanremo 2026 è nata spontaneamente sui social, dopo i funerali di Achille Borosi, il 16enne rimasto vittima della tragedia di Crans-Montana. Sanremo 2026, Achille Lauro verso il Festival (per un omaggio da brividi). Che cosa canteràSecondo le ultime indiscrezioni, l'artista romano potrebbe sbarcare all'Ariston per omaggiare le giovani vittime di Crans Montana. E tutto grazie a un appello social. Achille Lauro sarà co-conduttore della prossima edizione del Festival di Sanremo 2026. Lauro affiancherà quindi Carlo Conti e Laura Pausini sul palco del Teatro Ariston nella serata del 25 febbraio. Il cantante ha dichiarato: " Tornare a Sanremo è sempre un

