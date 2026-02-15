Sanremo 2026 ha pubblicato una compilation con tutte le canzoni del festival, per permettere ai fan di ascoltare ogni brano anche dopo la fine dell’evento. La raccolta include le canzoni dei 12 artisti in gara, così come le esibizioni delle cover. La scelta di mettere insieme tutte le tracce nasce dall’esigenza di offrire un ricordo duraturo di questa edizione, che ha visto un mix di generazioni e stili musicali. La compilation sarà disponibile in digitale e su CD, permettendo a chiunque di rivivere le emozioni del festival.

SANREMO – La compilation di Sanremo 2026 si prepara ad accompagnare il pubblico dentro e oltre il 76° Festival della Canzone Italiana, offrendo una fotografia completa e fedele di un’edizione che mette insieme generazioni, linguaggi e sensibilità musicali molto diverse. In collaborazione con Radio Italia solomusicaitaliana, la raccolta (a cura di Universal Music) rappresenta l’unico progetto ufficiale per rivivere l’evento musicale più amato di sempre, disponibile in preorder da martedì 10 febbraio e in uscita dal 27 febbraio in formato digitale, doppio cd e doppio lp, anche in una versione esclusiva in vinile colorato. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Sanremo 2026, esce la compilation con tutte le canzoni del Festival

Il 29 gennaio esce in libreria “Sanremo e la classifica del tempo”, un volume che raccoglie 100 canzoni non vinte al festival ma diventate famose e amate comunque.

Musica, Mauro Di Maggio torna con la band nel tour ‘Fuori Tonalità Live’

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.