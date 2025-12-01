Sanremo 2026 Carlo Conti replica alle critiche per la scelta dei big | Contano le canzoni la forza del Festival è mischiare

Carlo Conti rompe il silenzio e replica alle critiche, soprattutto social, sulla scelta dei big di Sanremo 2026. Il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale, infatti, nella giornata di domenica 30 novembre ha presentato, durante l’edizione delle 13,30 del Tg1, la lista dei cantanti che prenderanno parte alla manifestazione musicale, in onda su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio 2026. I nomi dei cantanti, però, non hanno acceso la fantasia degli utenti social che hanno criticato i nomi scelti da Conti, imputando al conduttore di non essere riuscito a portare sul palco dell’Ariston alcuni dei nomi più importanti della musica italiana. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Sanremo 2026, Carlo Conti replica alle critiche per la scelta dei big: “Contano le canzoni, la forza del Festival è mischiare”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

“Bello questo Sanremo Tiktok destroide”. La cantante attacca le scelte di Carlo Conti per Sanremo 2026, ma il web si divide e i fan smontano la critica - facebook.com Vai su Facebook

I 30 di Carlo Conti, ecco chi sono gli artisti in gara a Sanremo 2026 Vai su X

"Festival di Sanremo 2026": ecco i 30 Big annunciati da Carlo Conti - Il cast ufficiale del "Festival di Sanremo 2026" è svelato: 30 Big in gara, da Tommaso Paradiso a Patty Pravo, con ritorni e debutti under- Si legge su alfemminile.com

Sanremo 2026, Carlo Conti replica alle critiche per la scelta dei big: “Contano le canzoni, la forza del Festival è mischiare” - Carlo Conti rompe il silenzio e replica alle critiche, soprattutto social, sulla scelta dei big di Sanremo 2026. Come scrive tpi.it

Sanremo 2026, la stoccata di Fiorello a Carlo Conti: “È subdolo, non gli importa dei cantanti” - Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman Rai ha commentato con ironia le scelte del direttore artistico della kermesse. Segnala libero.it

Carlo Conti risponde alle critiche sul cast di Sanremo 2026 - 5 ha risposto alle tante critiche sul cast e sul suo ruolo di direttore artistico. Da novella2000.it

Sanremo 2026: Fedez con Masini, l'esordio di Tommaso Paradiso. Debuttano Eddie Brock e Tredici Pietro. Carlo Conti: «Tantissima varietà» - Carlo Conti svelerà il cast completo dei cantanti in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo oggi al Tg1 delle 13. ilmattino.it scrive

“Le critiche social sul cast di Sanremo 2026? No, io non leggo niente e non guardo niente. Big o non Big è tutto relativo, oggi come oggi”: così Carlo Conti - Il conduttore risponde alle polemiche sui social: "Non leggo niente, sono distaccato. Come scrive ilfattoquotidiano.it