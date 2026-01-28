Il 29 gennaio esce in libreria “Sanremo e la classifica del tempo”, un volume che raccoglie 100 canzoni non vinte al festival ma diventate famose e amate comunque. Gli autori, Marco Rettani e Nico Donvito, hanno scelto questa data simbolica per pubblicarlo, proprio nel giorno in cui nel 1951 si svolse la prima edizione del festival. Il libro si propone di raccontare storie di musica e di come alcune canzoni, anche senza il riconoscimento ufficiale, siano riuscite a lasciarsi alle spalle il tempo.

Il 29 gennaio esce per Azzurra Music il libro “Sanremo e la classifica del tempo” (100 canzoni non incoronate dal festival diventate immortali), firmato da Marco Rettani e Nico Donvito, in una data simbolica che coincide con il giorno di partenza della prima edizione del festival di Sanremo. «È arrivato il momento – ha esordito Nico Donvito, coautore di questo progetto – Il 29 gennaio non è una data qualunque: è lo stesso giorno in cui, nel 1951, partiva la prima edizione della kermesse». Il volume ripercorre le storie di 100 canzoni del festival che non hanno vinto, ma che nel tempo sono diventate autentici classici della canzone italiana. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - “Sanremo e la classifica del tempo” Il libro con le 100 canzoni non incoronate dal festival diventate immortali

