Eros Ramazzotti e Alicia Keys saranno i superospiti di Sanremo 2026, perché Carlo Conti ha annunciato il loro duetto speciale. La coppia canterà insieme all’Ariston, portando un’energia nuova sul palco. La loro performance si terrà durante la serata più attesa del festival, il giovedì, mentre al Quirinale si sono già visti momenti di emozione con Mattarella, che ha espresso entusiasmo per questa collaborazione.

© Lawebstar.it - Sanremo 2026, Eros Ramazzotti e Alicia Keys superospiti: l’annuncio di Carlo Conti accende il Festival

