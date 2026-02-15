Sanremo 2026 Eros Ramazzotti e Alicia Keys superospiti | l’annuncio di Carlo Conti accende il Festival
Eros Ramazzotti e Alicia Keys saranno i superospiti di Sanremo 2026, perché Carlo Conti ha annunciato il loro duetto speciale. La coppia canterà insieme all’Ariston, portando un’energia nuova sul palco. La loro performance si terrà durante la serata più attesa del festival, il giovedì, mentre al Quirinale si sono già visti momenti di emozione con Mattarella, che ha espresso entusiasmo per questa collaborazione.
Ascolti TV di sabato 14 febbraio 2026: The Voice Kids vince in Prime Time, C’è Posta per Te tallona, boom Olimpiadi su Rai2 “Sono innamorato di un bono!”: Tommaso Zorzi parla per la prima volta in tv del fidanzato Alex Di Giorgio Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Il prossimo Festival di Sanremo si prepara a vivere una delle serate più attese degli ultimi anni: Eros Ramazzotti e Alicia Keys si esibiranno insieme dal vivo per la prima volta. L’annuncio ufficiale è arrivato in diretta al Tg1, dove il direttore artistico Carlo Conti ha svelato quello che ha definito un momento “storico” per la manifestazione. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
Eros Ramazzotti e Alicia Keys superospiti a Sanremo 2026: l’annuncio di Carlo Conti
A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato che tra gli ospiti ci saranno Eros Ramazzotti e Alicia Keys.
Eros Ramazzotti e Alicia Keys superospiti del Festival di Sanremo: l’annuncio a sorpresa di Carlo Conti al Tg1
Eros Ramazzotti e Alicia Keys saranno i grandi ospiti della prossima edizione del Festival di Sanremo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sanremo 2026, Eros Ramazzotti e Alicia Keys super ospiti: incredibile duetto in anteprima mondiale; Sanremo 2026, Eros Ramazzotti e Alicia Keys ospiti della terza serata; Sanremo 2026: Eros Ramazzotti e Alicia Keys Super Ospiti; Eros Ramazzotti, show da brividi prima di Sanremo: il duetto a sorpresa con Aurora (emozionatissima).
Sanremo, Conti annuncia l'ultimo super ospite e smonta i teoremi su Pucci: Scelta autonomaSarà Andrea Bocelli il super ospite della serata conclusiva del Festival di Sanremo 2026. L'annuncio è stato dato da Carlo Conti in ... iltempo.it
Sanremo 2026, Bocelli super ospite finale: con Pausini e Ramazzotti omaggio a BaudoCi sarà anche Andrea Bocelli, a Sanremo 2026, in qualità di superospite. La sua presenza legata ad un omaggio a Baudo. cinemaserietv.it
È ufficiale: Andrea Bocelli sarà ospite nella finale di #Sanremo2026. Lo ha appena annunciato Carlo Conti a #DomenicaIn. “Laura Pausini, Eros Ramazzotti e Bocelli sono tre grandi nomi che rappresentano l’Italia all’estero e che furono lanciati da Pippo Baud x.com
Mille canzoni per te. . Eros Ramazzotti e Antonella Bucci - Amarti è l'immenso per me facebook