Eros Ramazzotti e Alicia Keys superospiti del Festival di Sanremo | l’annuncio a sorpresa di Carlo Conti al Tg1

Eros Ramazzotti e Alicia Keys saranno i grandi ospiti della prossima edizione del Festival di Sanremo. Carlo Conti ha annunciato la sorpresa durante il Tg1, lasciando tutti a bocca aperta. I due cantanti si esibiranno insieme sul palco, creando grande attesa tra il pubblico.

Eros Ramazzotti e Alicia Keys si esibiranno insieme al Festival di Sanremo. L’annuncio arriva da Carlo Conti, collegato con l’edizione serale del Tg1 per svelare la sorpresa. «Per stasera mi sono messo la giacca perché l’annuncio è importante», ha detto il direttore artistico del Festival ai microfoni del telegiornale. Il duetto sulle note de L’aurora. Eros Ramazzotti si prepara a debuttare il 14 febbraio da Parigi con il suo “Una Storia Importante World Tour” e il 26 febbraio tornerà eccezionalmente sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, a 40 anni dalla vittoria con il brano Adesso Tu. Alicia Keys ha reinterpretato e prodotto un incredibile duetto con Eros (in versione italiana e spagnola), di L’aurora, una delle canzoni più intime e preziose del suo repertorio.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Sanremo Festival

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato che tra gli ospiti ci saranno Eros Ramazzotti e Alicia Keys.

Questa sera a Sanremo, Eros Ramazzotti e Alicia Keys salgono sul palco come superospiti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

EROS RAMAZZOTTI e ALICIA KEYS - La aurora (Video con Testo)

Ultime notizie su Sanremo Festival

Argomenti discussi: Eros Ramazzotti e Alicia Keys superospiti a Sanremo; Sanremo 2026, Alicia Keys con Eros Ramazzotti e torna Andrea Bocelli: i retroscena sulle scelte di Carlo Conti; Lillo e Andrea Pucci saranno co-conduttori al Festival di Sanremo 2026: l'annuncio di Carlo Conti; Dopo Andrea Pucci nel mirino Tony Pitony: Nei suoi testi c'è sessismo e predominanza fallica.

Sanremo: Alicia Keys e Eros Ramazzotti saranno super ospiti nella terza serataAGI - Saranno Alicia Keys e Eros Ramazzotti, per la prima volta dal vivo insieme e in anteprima mondiale, i protagonisti sul palco dell’Ariston nella serata del giovedì della prossima edizione di Sanr ... msn.com

Sanremo, Eros Ramazzotti e Alicia Keys super ospiti della terza serata: l'annuncio di Carlo ContiEros Ramazzotti e Alicia Keys saranno i super ospiti della terza serata del 76mo Festival di Sanremo, quella del giovedì. Ad annunciarlo al Tg1 delle 20 è il direttore artistico ... ilmessaggero.it

«Non ci credo, sto per salire sul palco con mio papà. » Atmosfera carica di emozione al PalaUnical di Mantova, dove Eros Ramazzotti ha dato il via al suo attesissimo tour mondiale. A metà spettacolo, il cantautore ha sorpreso tutti invitando sul palco sua figlia - facebook.com facebook

Saranno Alicia Keys e Eros Ramazzotti, per la prima volta dal vivo insieme e in anteprima mondiale, i protagonisti sul palco dell’Ariston nella serata del giovedì della prossima edizione del Festival della Canzone Italiana. Lo ha annunciato il Direttore Artistico, x.com