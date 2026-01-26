Elettra Lamborghini si avvicina a Sanremo con l’obiettivo di regalare leggerezza e divertimento in un momento complesso. La cantante ha dichiarato di voler portare allegria e spensieratezza, invitando il pubblico a ballare e condividere momenti di svago. Con questa intenzione, si prepara a partecipare alla kermesse, contribuendo con il suo stile unico a un’edizione che promette di essere diversa.

Bologna, 26 gennaio 2026 - "Il mio desiderio è portare spensieratezza e far ballare tutti in questi tempi bui”: parola di Elettra Lamborghini che fa il conto alla rovescia per Sanremo. La cantante bolognese sarà in gara alla 76ª edizione il suo nuovo brano “Voilà”. “Questo è un brano che sento veramente mio", sottolinea l'artista. Intanto sul suo profilo Instagram s punta una storia dedicata proprio al suo prossimo impegno lavorativo. "-30 to Sanremo", la scritta che compare in un video con tanto di emoticon con gli occhi a cuore il braccio di ferro a indicare tutta la grinta e l'amore per il suo lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elettra Lamborghini si prepara per Sanremo, il particolare che non sfugge. “Tempi bui, vi farò ballare”

Elettra Lamborghini partecipa come concorrente al Festival di Sanremo 2026 con il brano

Elettra Lamborghini con Voilà a Sanremo 2026

