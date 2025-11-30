Tredici Pietro ed Elettra Lamborghini | Bologna porta due cantanti a Sanremo 2026

Bologna, 30 novembre 2025 – Elettra Lamborghini e Tredici Pietro sono i due cantanti bolognesi che parteciperanno nella categoria dei big a Sanremo 2026. Il direttore artistico Carlo Conti, in diretta al Tg1 delle 13.30, ha annunciato i cantanti in gara al Festival che si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026. Chi sono i cantanti in gara a Sanremo 2026. I Big in gara in tutto sono 30. Ecco i nomi: Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez e Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samural Jay, Malika Ayane, Luchè.. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tredici Pietro ed Elettra Lamborghini: Bologna porta due cantanti a Sanremo 2026

È ufficiale. Questi i nomi dei Big in gara a Sanremo 2026 annunciati da Carlo Conti: Tommaso Paradiso Chiello Serena Brancale Fulminacci Ditonellapiaga Fedez & Masini Leo Gassmann Sayf Arisa Tredici Pietro Sal Da Vinci Samurai Jay Malika Ayane Luch - facebook.com Vai su Facebook

Settimana 47 tranquilla… ma i “più attesi” scaldano il venerdì: Noemi, Levante, Emma Nolde, Tredici Pietro, Sick Tamburo e altri nomi forti. Le uscite indie completano il quadro. Leggi l'articolo completo su Allmusicitalia.it allmusicitalia.it/nuove-uscite/r… Vai su X

Sanremo 2026, i cantanti: Fedez in gara con Masini, l'esordio di Tommaso Paradiso. Debuttano Eddie Brock e Tredici Pietro (figlio di Morandi) - Carlo Conti svelerà il cast completo dei cantanti in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo oggi al Tg1 delle 13. Riporta ilmessaggero.it

“Milano è una città di matti che vogliono essere talmente fighi che finiscono per essere i più sfigati di tutti. Dicevano che ero profondo, ma sono un ignorante”: così ... - Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, ha pubblicato il nuovo album “Non guardare giù”, anticipato dai singoli “verità”, “morire”, “Serve amore” con Irbis, “HIGH” e “BIG PANORAMA”. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Tredici Pietro, io Morandi per sentirmi a mio agio - (di Carlo Mandelli) E' un racconto di sé stesso messo in rime e musica, quello di Tredici Pietro che torna in scena con il nuovo album 'Non guardare giu', in uscita questo venerdì, 4 aprile. Secondo ansa.it