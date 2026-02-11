Carlo Conti commenta per la prima volta la decisione di Andrea Pucci di rinunciare alla co-conduzione del Festival di Sanremo. Il conduttore ha detto che Pucci ha avuto paura e che, purtroppo, si tratta di una scelta personale. Non sono state date altre spiegazioni ufficiali, ma la notizia ha sorpreso molti fan e addetti ai lavori.

Carlo Conti commenta per la prima volta la decisione di Andrea Pucci di rinunciare alla co-conduzione del Festival di Sanremo. Intervenuto a La Pennicanza, il programma radiofonico di Fiorello e Fabrizio Biggio, il presentatore e direttore artistico della kermesse ha dichiarato: “Mi dispiace molto per Andrea Pucci da un punto di vista umano e professionale. Io l’avevo scelto perché era andato in tantissime trasmissioni, la rinuncia è stata una sua scelta autonoma, personale”. Conti ha quindi aggiunto: “Si è ricordato di quanto Crozza fu bistrattato su quel palco, memore di questo un comico avverte anche la paura, mentre un comico deve poter andare con serenità e leggerezza. 🔗 Leggi su Tpi.it

Carlo Conti su Andrea Pucci: "Ha avuto paura. Mi dispiace, ma è una scelta personale"

