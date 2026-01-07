Sanremo 2026 Carlo Conti svela il primo ospite

Sanremo 2026 si avvicina e Carlo Conti ha annunciato il primo ospite ufficiale durante il TG1. L’evento, ormai imminente, si prepara a tornare sul palco dell’Ariston con nuovi protagonisti e conferme. L’annuncio di questa prima presenza anticipa un’edizione che promette di mantenere alta l’attenzione del pubblico e degli appassionati, segnando l’inizio di un nuovo capitolo per il festival della canzone italiana.

Sanremo 2026, Carlo Conti rompe il silenzio al TG1: ecco il primo ospite annunciato. Il conto alla rovescia per Sanremo 2026 è ufficialmente iniziato e, come da tradizione, è bastato un solo nome per riaccendere l'entusiasmo attorno all'Ariston. Carlo Conti, al timone della nuova edizione, ha infatti annunciato il primo ospite del Festival, aprendo di fatto la stagione dei sogni, delle ipotesi e delle aspettative. In diretta questa sera al TG1, Carlo Conti ha annunciato il primo l'ospite che salirà sul palco durante il Festival che andrà in onda dal 24 al 28 febbraio in prima serata su Rai Uno.

Max Pezzali ospite fisso del Festival di Sanremo 2026 - «Sono qui per una notizia» – inizia così l’annuncio di Carlo Conti al TG1 delle 20 sul prossimo Festival di Sanremo 2026. superguidatv.it

Sanremo 2026, Carlo Conti svela il primo ospite - Il conto alla rovescia per Sanremo 2026 è ufficialmente iniziato e, come da tradizione, è bastato un solo nome per riaccendere l’entusiasmo attorno all’Ariston. 361magazine.com

