sanremo 2026 andrea bocelli e tutti i grandi ospiti annunciati finora

Andrea Bocelli ha confermato la sua presenza a Sanremo 2026, portando sul palco il suo celebre talento e attirando l’attenzione di molti fan. La scelta di invitare il tenore italiano nasce dalla voglia di valorizzare le voci più rappresentative della musica nazionale e internazionale. Oltre a lui, tra gli ospiti più attesi ci sono artisti di grande calibro pronti a sorprendere il pubblico con esibizioni uniche. La manifestazione si prepara a offrire una lunga serie di performance di alto livello, tra musica e spettacolo.

E mentre Carlo Conti ha detto che questo Festival di Sanremo sarà dedicato a Pippo Baudo, l'invito è chiaro: «L'edizione scorsa è stata fantastica, irripetibile. Quest’anno proviamo a bissarla: con Laura ci divertiremo insieme sul palco con tante belle canzoni. Ho scelto dei compagni e delle compagne favolosi e non vedo l’ora di far sentire queste 30 canzoni al pubblico italiano con la speranza che ancora una volta riescano ad arrivare nel cuore della gente ed essere trasmesse nelle radio. La mia tranquillità mi porta a vivere anche quest’anno con grande entusiasmo e serenità, sperando di aver fatto un buon lavoro e aver scelto delle belle canzoni», ha detto Conti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

