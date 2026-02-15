Sanremo 2026 Andrea Bocelli e tutti i grandi ospiti annunciati finora
Andrea Bocelli ha confermato la sua presenza a Sanremo 2026, portando sul palco il suo celebre talento e attirando l’attenzione di molti fan. La scelta di invitare il tenore italiano nasce dalla voglia di valorizzare le voci più rappresentative della musica nazionale e internazionale. Oltre a lui, tra gli ospiti più attesi ci sono artisti di grande calibro pronti a sorprendere il pubblico con esibizioni uniche. La manifestazione si prepara a offrire una lunga serie di performance di alto livello, tra musica e spettacolo.
E mentre Carlo Conti ha detto che questo Festival di Sanremo sarà dedicato a Pippo Baudo, l'invito è chiaro: «L'edizione scorsa è stata fantastica, irripetibile. Quest’anno proviamo a bissarla: con Laura ci divertiremo insieme sul palco con tante belle canzoni. Ho scelto dei compagni e delle compagne favolosi e non vedo l’ora di far sentire queste 30 canzoni al pubblico italiano con la speranza che ancora una volta riescano ad arrivare nel cuore della gente ed essere trasmesse nelle radio. La mia tranquillità mi porta a vivere anche quest’anno con grande entusiasmo e serenità, sperando di aver fatto un buon lavoro e aver scelto delle belle canzoni», ha detto Conti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Sanremo 2026, Andrea Bocelli ospite della finale
Andrea Bocelli parteciperà alla finale di Sanremo 2026, la decisione è stata comunicata da Carlo Conti durante la trasmissione Domenica In.
Sanremo 2026, Andrea Bocelli ospite della serata finale
Andrea Bocelli si esibirà nella serata finale di Sanremo 2026, confermando la sua presenza tra i grandi ospiti.
Andrea Bocelli sings for Trump in the Oval Office
Argomenti discussi: Sanremo 2026, Andrea Bocelli super ospite della finale; Sanremo 2026, Alicia Keys con Eros Ramazzotti e torna Andrea Bocelli: i retroscena sulle scelte di Carlo Conti; Carlo Conti, 'Andrea Bocelli superospite della finale di Sanremo'; Sanremo, annuncio di Conti a Domenica In: Bocelli super ospite serata finale.
Andrea Bocelli superospite della finale di Sanremo 2026Con Andrea Bocelli i Superospiti del Festival di Sanremo 2026 salgono a cinque: Tiziano Ferro, che aprirà la manifestazione, Nino Frassica, Eros Ramazzotti, Alicia Keys e Andrea Bocelli, che avrà il ... quotidiano.net
Andrea Bocelli super ospite della serata finale di Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti a Domenica InIn collegamento con la puntata del 15 febbraio di Domenica In, Carlo Conti ha annunciato che Andrea Bocelli sarà super ospite della serata finale del ... fanpage.it
SANREMO | Carlo Conti: 'Andrea Bocelli superospite della serata finale' #ANSA facebook
#Sanremo2026 , #CarloConti : #AndreaBocelli ospite la sera della finale x.com