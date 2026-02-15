Andrea Bocelli si esibirà nella serata finale di Sanremo 2026, confermando la sua presenza tra i grandi ospiti. La notizia è stata data da Carlo Conti durante la trasmissione Domenica In, dove ha annunciato anche altri nomi di rilievo. L'artista toscano, noto per la sua voce potente e coinvolgente, si prepara a portare sul palco dell’Ariston un pezzo speciale. Tra le novità, si parla di una performance inedita che attirerà molti spettatori.

A Sanremo 2026, Andrea Bocelli sarà uno dei grandi ospiti della serata finale. Lo ha annunciato Carlo Conti, ospite di Domenica In. “Con Tiziano Ferro, Laura Pausini ed Eros Ramazzotti si completa il panorama di cantanti italiani famosi in tutto il mondo. Perché sabato sera ci sarà con noi anche Andrea Bocelli. Proprio lui, Laura ed Eros sono i tre nomi lanciati da Pippo Baudo al Festival”. La sua presenza a Sanremo, a sette anni dalla sua ultima apparizione, sarà anche un omaggio alla storia. La storia di Bocelli a Sanremo. Fu Pippo Baudo, insieme a Caterina Caselli, a credere per primo in quel giovane talento toscano, offrendogli la ribalta del Festival e dando avvio a una carriera straordinaria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, Andrea Bocelli ospite della serata finale

