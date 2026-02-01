La Giubiana di Cantù finisce su Canale 5 e si accende la polemica nazionale

La Giubiana di Cantù finisce in tv, trasmessa su Canale 5 durante Mattino Cinque. La notizia ha fatto infuriare molti, che criticano la scelta di portare la tradizione in prima serata. La polemica si è accesa rapidamente, coinvolgendo cittadini e associazioni che si oppongono alla decisione di trasmettere l’evento su un grande network nazionale.

La tradizionale Giubiana di Cantù approda su Mattino Cinque e scatena una polemica che supera i confini locali. Nella puntata andata in onda su Canale 5, il tema del rogo rituale è stato affrontato mettendo al centro una domanda destinata a far discutere: è giusto, nel 2025, continuare a bruciare. Il Rogo della Giubiana a Cantù è un evento tradizionale che si svolge l'ultimo giovedì di gennaio, quest'anno il 29, a partire dalle 20. A Giussano, in Brianza, si celebra la tradizione della Giubiana, una figura simbolica rappresentata da un fantoccio vestito di stracci e abiti vecchi, che viene bruciato durante i falò.

