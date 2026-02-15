San Valentino sull’Atac | Cena a bordo scatena un dibattito su creatività e spazio pubblico romano
Il caso della cena romantica a bordo di un autobus Atac ha suscitato molte reazioni, dopo che alcuni passeggeri hanno condiviso le foto sui social. La scelta di usare i mezzi pubblici come location per un appuntamento ha acceso il dibattito sulla gestione degli spazi condivisi in città. Un episodio che dimostra come le persone cercano di rendere speciale anche un semplice viaggio, modificando i luoghi abituali in ambienti di intimità.
San Valentino su Rotte Romane: La Cena Virale sull’Atac e il Dibattito sull’Uso dello Spazio Pubblico. Roma, 15 febbraio 2026 – Un content creator romano ha trasformato un autobus Atac in un ristorante itinerante per una cena di San Valentino decisamente fuori dall’ordinario, attirando l’attenzione del web e scatenando un dibattito sull’utilizzo dello spazio pubblico e i confini tra creatività digitale e rispetto delle regole. L’iniziativa, documentata sui social media, ha diviso l’opinione pubblica tra chi ha apprezzato l’originalità dell’idea e chi ha sollevato questioni di accessibilità e sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu
San Valentino, cena spettacolo 'A Rosa e Valentino al Vic' Street
Il 14 febbraio, presso il Vic' Street in via Giuseppe Martucci 44, si tiene la cena spettacolo
