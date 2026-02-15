San Valentino spinge il commercio | Pienone nei ristoranti e locali Folla per il tour dei cioccolatieri
San Valentino ha portato un aumento di clienti nei ristoranti e nei locali, a causa della voglia di festeggiare l’amore. Le strade sono piene di persone che cercano di trascorrere la serata con un gesto speciale, mentre i cioccolatieri hanno registrato un incremento di visitatori durante il tour dedicato. Molti scelgono di concedersi una cena romantica o di acquistare dolci artigianali come regalo.
Una festa consumistica o un’occasione per rispolverare gesti romantici e un’alchimia spesso data per scontata: qualunque sia l’idea sulla sua ritualità, la giornata degli innamorati continua a essere un appuntamento importante per tutte le coppie. A Ferrara, poi, San Valentino ha risvegliato la città, portando migliaia di persone in giro per il centro storico a degustare le specialità del territorio: ragù, salama da sugo, puré, cappelletti in brodo e tutto il necessario per passare una serata all’insegna dell’amore. Tra vetrine decorate appositamente per questa festività, il tour dei cioccolatieri Art & Ciocc e un pienone mai visto prima nei vari ristoranti, questo 14 febbraio 2026 ha rappresentato una data importante nel lungo calendario di traguardi e obiettivi posti dalla città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
