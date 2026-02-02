San Valentino 2026 a Torino | da 60 a 260 euro per le cene romantiche nei ristoranti e negli hotel gourmet

A Torino, i prezzi delle cene romantiche sono saliti alle stelle. Da un minimo di 60 euro si arriva ora fino a 260 euro nei ristoranti e negli hotel gourmet della città. Gli innamorati che vogliono festeggiare il 14 febbraio si trovano a dover fare i conti con costi sempre più alti, anche se le prenotazioni continuano a crescere. La giornata si avvicina e molti si preparano a spendere di più per una serata speciale.

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia in vista di San Valentino. Sabato 14 febbraio è la giornata più attesa dagli innamorati. Qui di seguito troverete alcune proposte romantiche esclusive per chi ha pensato di trascorrere San Valentino 2026 nei ristoranti e negli hotel di Torino. Vitello tonnato, agnolotti burro nocciola e maggiorana, guancia di vitello al vino rosso con patate al forno, rosa di liquirizia frutti rossi e frutto della passione Per la Festa degli innamorati propone tre esperienze immersive prenotabili anche separatamente. 1) Un'accoglienza romantica: 80 euro: Per la coppia che vuole trascorrere una notte di San Valentino “che della coccola faccia la sua ispirazione”, il Turin Palace propone un soggiorno in una delle sue stanze più suggestive.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Il 14 febbraio 2026 si avvicina, e con esso l'occasione di celebrare l'amore con una cena speciale.

San Valentino 2026 si avvicina, e per chi desidera trascorrere una serata speciale senza spendere troppo, ecco tre ristoranti stellati in Lombardia con un conto sotto gli 80 euro.

