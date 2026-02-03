' Art & Ciocc' torna il dolcissimo tour dei migliori maestri cioccolatieri artigiani

Torna a Brescia il tour dei maestri cioccolatieri artigiani. Dal 12 al 15, in piazza Trento e Trieste, i migliori artigiani del cioccolato si mettono in mostra con le loro creazioni. Dalle 9 del mattino fino alle 20, e fino alle 21 sabato, i visitatori potranno assaggiare e acquistare cioccolato di alta qualità, in un evento che ormai è diventato un appuntamento fisso per gli amanti del dolce. La manifestazione, partita nel 2008, continua a portare le eccellen

🔗 Leggi su Ferraratoday.it Approfondimenti su Art Ciocc Gusto e maestri del cioccolato in piazza: tre giorni di dolcezza con "Art & Ciocc" Golosità in piazza del Popolo. Fino a domenica c'è Art & Ciocc La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Art Ciocc Argomenti discussi: Asiago, a febbraio torna l'atteso appuntamento con Art & Ciocc – Il Tour dei Cioccolatieri; Art & Ciocc, Il Tour dei Cioccolatieri ad Asiago; Milano Cortina 2026 riflessa nel cioccolato di Nicola Giotti; Cioccolato per il cuore. Arte per l'anima: per San Valentino, la box speciale di campania>artecard e Gay-Odin. Golosità in piazza del Popolo. Fino a domenica c'è Art & CioccTorna quest'oggi il tradizionale appuntamento goloso in piazza del Popolo a Ravenna con la diciassettesima edizione bizantina di 'Art & Ciocc – il tuor dei cioccolatieri'. Il taglio del nastro avverrà ... ilrestodelcarlino.it 'Art e ciocc' a Ravenna: l'evento che celebra il cioccolatoLa grande festa del cioccolato artigianale arriva a Ravenna questo fine settimana. Da venerdì 14 a domenica 16 novembre, piazza del Popolo ospita 'Art & Ciocc', il tour dei cioccolatieri. La piazza si ... ilrestodelcarlino.it Visit Asiago 7 Comuni. . Febbraio è tutt'altro che noioso in Altopiano di Asiago 7 Comuni. Torna Art & Ciocc , l'evento più atteso dagli amanti della pasticceria (attenzione: i laboratori sono su prenotazione). Poi spazio alla cultura: con le immancabili ras - facebook.com facebook

