Davide Rondoni | La destra ha l’egemonia Ma la cultura non si fa soltanto con la politica
Il poeta interviene sulla polemica Marcello Veneziani - Alessandro Giuli: «Il ministro ha reagito a suo modo a una critica legittima, ora bisogna unirsi sulle proposte». Poeta, cattolico romagnolo anticlericale, presidente del Comitato per le celebrazioni a 800 anni dalla morte di San Francesco e autore di La ferita, la letizia (Fazi Editore), Davide Rondoni predilige i trasversalismi e rifugge le divisioni schematiche tra destra e sinistra. Soprattutto, rifiuta l’idea della «politica come banco di prova di tutto». 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: Bavaglio all’editore di destra, Cacciari gela la Gruber: “La lotta politica non si fa con la censura…” (video)
Leggi anche: La nuova egemonia della destra
Davide Rondoni, tra romanzo e poesia l’arte di diventare adulti - L’articolo è stato pubblicato sul cartaceo di Mamme Magazine di sabato 13 dicembre Le storie del faro raccoglie i due fortunati romanzi di Davide Rondoni ... mammemagazine.it
Si può abitare poeticamente una città Ogni città ha una propria poesia Con due viandanti della poesia, David Riondino e Davide Rondoni, siamo andati a scoprirlo interrogando poeti e poetesse, studiosi e traduttori, gente bizzarra. Abbiamo cercato nuove e - facebook.com facebook
«Davide Rondoni, poeta e scrittore, presiede il Comitato per le celebrazioni degli 800 anni dalla morte del Santo di Assisi. Gira l'Italia per "fare da suscitatore di un movimento molto fertile che si è attivato, segno della potenza di questa testimonianza"». Oggi s x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.