San Cesario Riqualificazione Storica al Bivio | L’Opposizione Denuncia Blocchi e Mancanza di Visione

A San Cesario sul Secchia, l’opposizione critica la decisione della giunta di bloccare i lavori di riqualificazione al bivio storico. La motivazione principale è la presenza di ostacoli burocratici che ritardano il progetto, mentre i cittadini attendono da mesi interventi concreti per migliorare la zona. La disputa tra maggioranza e minoranza si concentra sulla mancanza di una visione chiara e sui ritardi nelle procedure.

San Cesario sul Secchia, Scontro sulla Riqualificazione del Centro Storico: L’Opposizione Affonda sui “No” della Giunta. San Cesario sul Secchia, 15 febbraio 2026 – Una disputa sulle scelte urbanistiche e sulla gestione del centro storico ha portato l’opposizione comunale a una protesta pubblica, culminata nell’affissione di manifesti che denunciano una serie di progetti di recupero respinti dall’amministrazione. I consiglieri di minoranza accusano la giunta di ostacolare la riqualificazione di aree e edifici storici del paese, sollevando dubbi sulla sua capacità di valorizzare il patrimonio locale.🔗 Leggi su Ameve.eu Parco San Giacomo a Verona: opposizione denuncia degrado e insicurezza, controlli assenti e utenze a rischio. Il Parco San Giacomo a Verona mostra segni evidenti di abbandono. “Sui binari della Memoria” a San Cesario di Lecce “Sui binari della Memoria” a San Cesario di Lecce propone una riflessione sull'importanza della memoria storica attraverso la fotografia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: I manifesti dell’opposizione: La giunta ci boccia tutto. Per il nuovo anno puntiamo alla riqualificazione del centro storicoAvvio della riqualificazione del centro storico, rifacimento della facciata di Villa Boschetti, nuove piste ciclabili. Si presenta ricca e sfidante l’agenda 2026 del sindaco di San Cesario, Francesco ... ilrestodelcarlino.it Zuffi e la riqualificazione del centro: Il primo passo è aumentare la sicurezzaSan Cesario, il sindaco: In viale Vittorio Veneto dissuasori di velocità. msn.com Martedì 17 Febbraio ore 18.30 Biblioteca Comunale, San Cesario di Lecce Dialogo sulla Costituzione con il professore Roberto Martucci. Un appuntamento da non perdere! facebook