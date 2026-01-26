“Sui binari della Memoria” a San Cesario di Lecce propone una riflessione sull'importanza della memoria storica attraverso la fotografia. Luciana Trappolino esplora i resti dei campi di concentramento, catturando immagini che testimoniano le atrocità dell'Olocausto. Un percorso che invita a rinnovare l’attenzione verso le vicende del passato, preservando le storie di generazioni scomparse e promuovendo la consapevolezza.

Riflessioni sulla Memoria e l'Impatto della Fotografia nel Contesto dell'Olocausto.Luciana Trappolino intraprende un viaggio emotivo nei resti dei campi di concentramento, utilizzando la fotografia per immortalare dettagli strazianti che raccontano storie di generazioni perdute, massacri e genocidi. Attraverso il suo lavoro, si propone di preservare la memoria di coloro che hanno subito queste atrocità, rendendo visibile il dolore e l'umanità dietro le statistiche. La sua missione è di trasformare il linguaggio visuale in una narrazione universale che responsabili e società non devono dimenticare.🔗 Leggi su Lecceprima.it

