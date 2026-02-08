Parco San Giacomo a Verona | opposizione denuncia degrado e insicurezza controlli assenti e utenze a rischio

Il Parco San Giacomo a Verona mostra segni evidenti di abbandono. Le sue aree sono sporche e trascurate, e i cittadini segnalano una crescente insicurezza. Opposizione e residenti chiedono più controlli e interventi concreti, ma finora le autorità sembrano ferme. La situazione preoccupa chi frequenta l’area, un tempo riqualificata e ora lasciata a se stessa.

Il degrado e l'abbandono del Parco San Giacomo, un'area verde un tempo simbolo di riqualificazione urbana nel quartiere di Borgo Roma a Verona, sono al centro di un acceso dibattito politico. L'opposizione, guidata dall'europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi, dalla capogruppo di Fare con Tosi Patrizia Bisinella e dai consiglieri comunali Antonio Lella, Federica Marchiotto e Giancarlo Frigo, ha denunciato pubblicamente una situazione di crescente insicurezza e degrado che starebbe allontanando famiglie e anziani dal parco. La denuncia, formulata nel corso di un punto stampa tenutosi direttamente nell'area verde, arriva dopo, secondo quanto riferito dagli esponenti di Fare con Tosi, "ripetute segnalazioni" all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Damiano Tommasi, segnalazioni che, a loro dire, sono rimaste senza un riscontro adeguato.

