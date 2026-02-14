Sampdoria-Padova 1-0 | Brunori su rigore altri tre punti d' oro

La Sampdoria ha vinto 1-0 contro il Padova grazie a un calcio di rigore conquistato da Begic e trasformato da Brunori, che ha deciso il match. Il gol è arrivato al 75’ dopo un fallo in area su Begic, portando i blucerchiati a conquistare tre punti fondamentali in chiave salvezza.

I blucerchiati allungano la striscia positiva, agganciano i biancoscudati a quota 29 punti in classifica e conquistano la terza vittoria nelle ultime quattro gare, sei i risultati utili consecutivi Alla Sampdoria basta un calcio di rigore guadagnato da Begic e trasformato da Brunori per superare il Padova e mettere altri tre mattoncini sull'obiettivo salvezza. Prestazione 'da serie B' per Martinelli e compagni, bravi a interpretare bene una gara sporca e a capitalizzare al massimo una delle poche occasioni del match. Sesto risultato utile consecutivo, terza vittoria nelle ultime quattro gare e classifica che, ora, fa meno paura.