Ancora una volta, Samira Lui a La ruota della fortuna attira l’attenzione con il suo outfit. Nella puntata in onda il 15 febbraio 2025, la showgirl ha deciso di indossare un abito corto fucsia. Slanciatissima e di nuovo con i suoi capelli ricci ben in vista, l’ex concorrente del Grande Fratello aiuta Gerry Scotti a portare avanti il game show. Ormai Samira è diventato un volto familiare per il pubblico di Canale 5, in particolare quello che segue l’access prime time. Ma vediamo insieme cosa indossa stasera la bellissima Lui. La ruota della fortuna, Samira con abito corto e fucsia: marca e costo. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Samira Lui, abito fucsia a La ruota della fortuna: brand e prezzo

Samira Lui ha attirato l’attenzione durante una puntata di La ruota della fortuna perché indossava un abito azzurro di pizzo di marca nota, valutato circa 300 euro.

Nella puntata di La Ruota della Fortuna di domenica 4 gennaio, Samira Lui ha sorpreso i telespettatori con un nuovo look.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.