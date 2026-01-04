La Ruota della Fortuna Samira Lui cambia look | l’abito è mozzafiato

Nella puntata di La Ruota della Fortuna di domenica 4 gennaio, Samira Lui ha sorpreso i telespettatori con un nuovo look. La sua scelta di abbigliamento ha attirato l’attenzione, evidenziando un cambio di stile elegante e deciso. Questa trasformazione ha suscitato interesse tra il pubblico, sottolineando come anche i dettagli più semplici possano rendere speciale un momento televisivo.

C’è una cosa che ha attirato l’attenzione nella puntata de La Ruota della Fortuna in onda domenica 4 gennaio. Non si tratta di un concorrente particolarmente abile, né di una battuta spinosa del conduttore Gerry Scotti. La vera sorpresa è stato l’ outfit scelto da Samira Lui, decisamente diverso da quelli a cui la presentatrice ci ha abituati e che ha lasciato tutti di stucco (in senso più che positivo). Il nuovo look a La Ruota della Fortuna. Samira Lui si è fatta conoscere per uno stile sbarazzino e frizzante. Già ai tempi del Grande Fratello, l’ex Miss Italia prediligeva abitini colorati e cortissimi. 🔗 Leggi su Dilei.it

