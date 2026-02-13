Samira Lui ha attirato l’attenzione durante una puntata di La ruota della fortuna perché indossava un abito azzurro di pizzo di marca nota, valutato circa 300 euro. La sua scelta di look ha fatto discutere tra i telespettatori, che hanno notato come si distingua per stile e cura dei dettagli. Samira si presenta sempre al meglio, sfoggiando abbinamenti eleganti che si fanno notare.

Samira Lui è sempre in splendida forma a La ruota della fortuna e cattura l’attenzione con i suoi look, nel corso delle varie puntate. Durante l’appuntamento in onda nell’access prime time di venerdì 13 febbraio 2026, la valletta del game show di Canale 5 indossa un bellissimo abito azzurro di pizzo. Impossibile non notarlo, nella sua bellezza. Poi c’è da dire che Samira lo indossa anche molto bene! Ma vediamo insieme qual è il brand che la showgirl di Mediaset, che affianca ogni sera Gerry Scotti, ha deciso di indossare per la puntata che va in onda stasera. Samira Lui con abitino azzurro di pizzo: brand e costo. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - La ruota della fortuna, Samira Lui abito azzurro di pizzo: marca e prezzo

Nella puntata di La Ruota della Fortuna di domenica 4 gennaio, Samira Lui ha sorpreso i telespettatori con un nuovo look.

Il prossimo sabato 24 gennaio, anticipazioni sulla puntata de La Ruota della Fortuna.

Il Friuli Venezia Giulia vanta una madrina d’eccezione: Samira Lui, la più amata della TV! Lei che è cresciuta proprio in Friuli, a Colloredo di Monte Albano, alla BIT di Milano ha portato la sua immancabile ruota della fortuna per raccontare tutte le meraviglie - facebook.com facebook