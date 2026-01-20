Consorzi di Bonifica Gerlando Inzerillo rieletto segretario della Filbi Palermo

Gerlando Inzerillo, 57 anni, è stato confermato nel ruolo di segretario territoriale della Filbi Palermo, l’organizzazione Uil che tutela gli interessi di lavoratrici e lavoratori dei Consorzi di Bonifica. La sua rielezione testimonia l’impegno nel rappresentare le esigenze di questa categoria, contribuendo al dialogo tra istituzioni e lavoratori del settore. La Filbi Palermo continua così il suo lavoro di tutela e sviluppo delle attività dei Consorzi di Bonifica nella regione.

