Il karaoke improvvisato e inaspettato | Elodie Claudia Pandolfi ed Emanuela Fanelli cantano i Ricchi e Poveri il video è virale

Musica e risate a Sorrento. In occasione della 48^ edizione delle Giornate professionali del cinema, Elodie, Claudia Pandolfi ed Emanuela Fanelli si sono esibite in un karaoke improvvisato sulle note di due tormentoni della musica italiana dei Ricchi e Poveri: “Sarà perché ti amo” e “Mamma Maria”. Le tre artiste hanno partecipato alla cena di gala organizzata dopo l’assegnazione dei Biglietti d’oro. La cantante e attrice è stata insignita del premio cinematografico per il film “ Ti mangio il cuore ” di Pippo Mezzapesa, mentre il duo Pandolfi-Fanelli ha vinto con “ Follemente ” di Paolo Genovese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

