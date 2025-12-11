La Russa canta Goganga di Gaber Siparietto ad Atreju con Karaoke reporter video

Durante Atreju 2025, la manifestazione di Fratelli d’Italia a Castel Sant’Angelo, Radio Rock ha organizzato un momento insolito con Ignazio La Russa che ha cantato “Goganga” di Giorgio Gaber, accompagnato dal Karaoke Reporter Dejan Cetnikovic. Un siparietto che ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, offrendo un’immagine inedita del presidente del Senato.

Radio Rock fa cantare il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Intercettato dal Karaoke Reporter, Dejan Cetnikovic, ad Atreju 2025, manifestazione di Fratelli d’Italia in corso in questi giorni a Castel Sant’Angelo, La Russa ha scelto di intonare l’iconico brano di Giorgio Gaber “Goganga”. E nel rispetto dell’originalità che lo contraddistingue ha chiesto al reporter di esibirsi senza musica “ Sono talmente rock – ha detto – che mi sento di canticchiare senza bisogno della base musicale”. Da lì “Goganga goganga goganganghingaghe gogongogangangonga ghegogongogangangò. Goganga goganga goganganghinga ghe gogongogangangonga ghegogongogangangò” Sono superock” ha detto il presidente del Senato che al termine ha chiesto a Cetnikovic “ come ti sembra?”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La Russa canta “Goganga” di Gaber. Siparietto ad Atreju con Karaoke reporter (video)

