Incendio in via Lomellina a Lodi Il racconto del proprietario | Scintilla partita da una lampada da notte è stato spaventoso

Un incendio si è verificato in via Lomellina a Lodi, originato da una lampada da notte. Il proprietario, ancora scosso, ha spiegato come un semplice incidente abbia potuto mettere a rischio la sicurezza della sua abitazione, sottolineando la rapidità con cui si è sviluppato l’incendio. L’episodio evidenzia l’importanza di controllare attentamente gli apparecchi elettrici domestici per prevenire rischi simili.

Lodi, 22 gennaio 2026 – Incendio in abitazione a Lodi, dopo la grande paura il proprietario racconta: “Per una banale lampadina da notte, abbiamo rischiato grosso”. È Paolo Brambati, residente a Lodi in via Lomellina, a raccontare come si sono svolti i fatti del 19 gennaio 2026. I vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi erano infatti intervenuti nella sua abitazione dopo la segnalazione di un incendio da parte dei proprietari stessi che, in quel momento, erano in casa. “Quando i pompieri sono arrivati nella villetta, in realtà, io e mia moglie avevamo già estinto le fiamme, ma avevo paura per l’impianto elettrico e quindi ho preferito far fare un accertamento” chiarisce il proprietario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Lodi, incendio in via Lomellina. Le fiamme partite dalla cuccia del caneLodi, 20 gennaio 2026 – Nella serata di ieri, lunedì 19 gennaio, si è verificato un incendio in via Lomellina.

