Salto con gli sci oggi Olimpiadi 2026 | orari 15 febbraio tv streaming italiane in gara

Chi fermerà la musica, o meglio Nika Prevc? Se lo chiedono tutti nell’ambiente del salto con gli sci, dove alle Olimpiadi di Milano Cortina va in scena la gara dal trampolino grande delle Olimpiadi di Milano Cortina per quanto riguarda le donne. Dalle 18:45 si cercherà di capire se esistono alternative alla slovena, che ha in programma qualcosa di grande. Del resto, è lei che da tempo domina senza riserve la Coppa del Mondo, un discorso che sembra ascritto a lei sola oramai. Certo, potrebbero esserci diverse avversarie, ed Eirin Maria Kvandal ha mostrato numerose carte in regola per tentare di spezzare questo dominio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Alle 18:45 inizia ufficialmente la gara di salto con gli sci alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Questa sera alle 19:00 parte anche il salto con gli sci maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

