Alle 18:45 inizia ufficialmente la gara di salto con gli sci alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La prima competizione vedrà le donne scendere sul trampolino normale di Predazzo, dando il via alle emozioni di questa edizione. Sono attesi molti spettatori davanti alla tv e in streaming per seguire le azioni degli atleti italiani e internazionali.

18:45: è questo l’orario che vedrà cominciare davvero, oggi, le Olimpiadi del salto con gli sci. Milano Cortina 2026, sul trampolino di Predazzo, inizia con la gara dal trampolino normale femminile. Dopo vent’anni le vicende olimpiche, in questo 7 febbraio, avranno di che essere viste anche dal pubblico tv in Italia. Ma andiamo con ordine. Chiaramente c’è una favorita senza nemmeno passare dal via: è Nika Prevc, la slovena che, al pari del fratello Domen in campo maschile, sta dominando tutto quello che c’è da dominare in Coppa del Mondo. Erede di una vera e propria dinastia di saltatori (lei, Domen, Peter e Cene tutti ad altissimi livelli, e il conto delle vittorie e dei podi si spreca), è oggi indubitabilmente la numero uno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci oggi, Olimpiadi 2026: orari 7 febbraio, tv, streaming, italiane in gara

Il salto con gli sci torna sotto i riflettori per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Oggi, venerdì 6 febbraio, Milano e Cortina sono al centro dell'attenzione con la terza giornata di gare alle Olimpiadi Invernali 2026.

