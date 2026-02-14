Maltempo | chiuso ai pedoni il Porto Masuccio Salernitano controlli in litoranea

Il maltempo ha costretto le autorità a chiudere ai pedoni il Porto Masuccio Salernitano, dopo che le raffiche di vento e le onde alte hanno aumentato i rischi. La decisione è stata presa per proteggere chi si trova nell’area, che spesso registra forti correnti e mare agitato. In più, sono stati intensificati i controlli lungo la litoranea per monitorare eventuali situazioni di pericolo.

La situazione resta sotto osservazione in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche, mentre non si escludono ulteriori provvedimenti qualora il quadro dovesse peggiorare Il maltempo torna a farsi sentire su Salerno e scattano le prime misure di sicurezza lungo la costa. In via precauzionale è stato interdetto il passaggio dei pedoni nell'area del Porto Masuccio Salernitano, dove il moto ondoso e le raffiche di vento rendono potenzialmente pericolosa la permanenza nelle zone più esposte. La decisione è stata adottata per evitare rischi a cittadini e curiosi, soprattutto in presenza di mare agitato e possibili spruzzi che possono investire banchine e camminamenti.