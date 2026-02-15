Salernitana a nervi scoperti | faccia a faccia Faggiano-Raffaele allo stadio
Faggiano e Raffaele si sono scontrati duramente dopo la partita con la Cavese, che si è conclusa con un pareggio che ha infiammato lo spogliatoio della Salernitana. La discussione è avvenuta nel locale riservato alle operazioni, davanti a diversi giocatori e membri dello staff, mentre le tensioni aumentavano a causa delle scelte tattiche del mister. La squadra si è chiusa in difesa, lasciando trasparire un senso di insoddisfazione tra i presenti.
Temperatura alta nello spogliatoio granata. Il ds, molto contrariato per l'epilogo della partita e la condotta di gara, ha chiesto spiegazioni all'allenatore, alla presenza della squadra Alta tensione, parole grosse nello spogliatoio della Salernitana. L'andamento della partita con la Cavese, il pareggio subito dai granata in modalità “indietro tutta”, rintanati a presidio della propria area di rigore, pesa sulla bilancia della società, anzi della direzione tecnica, molto più del fallo subito da Molina e non fischiato a metà campo. Perciò nello stanzone granata, allo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de' Tirreni, si è consumato un nuovo strappo nel rapporto già complesso e da tempo compromesso, tra il diesse granata, Faggiano, e l'allenatore Raffaele, eternamente in bilico.🔗 Leggi su Salernotoday.it
