Salernitana a nervi scoperti | faccia a faccia Faggiano-Raffaele allo stadio

Faggiano e Raffaele si sono scontrati duramente dopo la partita con la Cavese, che si è conclusa con un pareggio che ha infiammato lo spogliatoio della Salernitana. La discussione è avvenuta nel locale riservato alle operazioni, davanti a diversi giocatori e membri dello staff, mentre le tensioni aumentavano a causa delle scelte tattiche del mister. La squadra si è chiusa in difesa, lasciando trasparire un senso di insoddisfazione tra i presenti.