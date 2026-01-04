Salernitana l’ombra di Pagliuca su Raffaele dopo il tonfo di Siracusa | Faggiano riflette

Dopo la sconfitta di Siracusa, la Salernitana si trova di fronte a una riflessione sulla propria conduzione tecnica. La prestazione del team ha suscitato dubbi sulla stabilità della squadra e sulla posizione di Raffaele, sotto osservazione. Faggiano valuta attentamente le prossime mosse, mentre l’ombra di Pagliuca si fa sentire nell’ambiente, segnando un momento di verifica per il club.

Il crollo di Siracusa e una panchina che torna a tremare. La sconfitta di Siracusa non è stata una semplice battuta d’arresto. È stata una frattura, tecnica e mentale, che ha riaperto con forza il dossier più delicato in casa Salernitana: il futuro di Giuseppe Raffaele. Il 3-1 incassato in Sicilia, maturato contro un avversario più lucido e organizzato, ha certificato un momento di profonda involuzione, aggravato da errori individuali, confusione tattica e una squadra apparsa fragile sotto ogni profilo. Un risultato che pesa anche in classifica, perché arriva nel momento in cui i granata avrebbero potuto approfittare del passo falso del Catania. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

