Salernitana ko il diesse Faggiano ci mette la faccia | La città non meritava una sconfitta così ampia
Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo la Caporetto del “Ciro Vigorito” che ha visto la Salernitana soccombere con un inatteso 5-1, in sala stampa quasi a sorpresa si è presentato il diesse granata Faggiano che ha sottolineato la voglia del gruppo di ripartire con più convinzione di prima. Queste le sue parole. FACCIA – “Io sono qui perché devo trasmettere serenità alla mia squadra. Sono qui per rispettare i tifosi. Perdere 5-1 non è bello per nessuno, ma non dobbiamo dimenticare quanto di buono è stato fatto. Per 40 minuti abbiamo giocato a calcio. Il Benevento ha sfruttato certe situazioni e noi siamo stati disattenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
