VIDEO Cosa succede al Partito Democratico sannita? Il faccia a faccia con Raffaele De Longis
Tempo di lettura: < 1 minuto Il Partito Democratico sannio attraversa un momento di tensione e profonda riflessione. Dopo la débâcle elettorale e gli scontri interni evidenziati dalle critiche mosse dall’esponente della direzione nazionale del partito Antonella Pepe, i vertici si difendono e respingono le accuse. In questo contesto, abbiamo incontrato Raffaele De Longis — consigliere comunale e provinciale — per capire come il PD sannita intenda reagire: quali errori intende superare, che prospettive per il futuro, e se davvero è il momento di costruire un “campo largo” del centrosinistra nel Sannio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
1985-2025 40 anni di Cosa Succede in Città Perché la Musica non ha "orecchi" Non ha padroni... ma che maledetti Vieni fuori dal rumore Come la luce nasce dal sole Come le Bolle di Sapone In occasione di questo anniversario venerdì 5 dic - facebook.com Vai su Facebook
Cosa succede se si abusa di un robot? L'esperimento folle di uno youtuber diventa virale, il Video - Lo youtuber Cody Detwiler, famoso per i suoi esperimenti al limite del buon senso, ha deciso di spingersi ancora oltre. Si legge su ilmeteo.it