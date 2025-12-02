Tempo di lettura: < 1 minuto Il Partito Democratico sannio attraversa un momento di tensione e profonda riflessione. Dopo la débâcle elettorale e gli scontri interni evidenziati dalle critiche mosse dall’esponente della direzione nazionale del partito Antonella Pepe, i vertici si difendono e respingono le accuse. In questo contesto, abbiamo incontrato Raffaele De Longis — consigliere comunale e provinciale — per capire come il PD sannita intenda reagire: quali errori intende superare, che prospettive per il futuro, e se davvero è il momento di costruire un “campo largo” del centrosinistra nel Sannio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Cosa succede al Partito Democratico sannita? Il faccia a faccia con Raffaele De Longis