VIDEO Cosa succede al Partito Democratico sannita? Il faccia a faccia con Raffaele De Longis

Anteprima24.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Partito Democratico sannio attraversa un momento di tensione e profonda riflessione. Dopo la débâcle elettorale e gli scontri interni evidenziati dalle critiche mosse dall’esponente della direzione nazionale del partito Antonella Pepe, i vertici si difendono e respingono le accuse. In questo contesto, abbiamo incontrato Raffaele De Longis — consigliere comunale e provinciale — per capire come il PD sannita intenda reagire: quali errori intende superare, che prospettive per il futuro, e se davvero è il momento di costruire un “campo largo” del centrosinistra nel Sannio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

