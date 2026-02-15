Crollati faraglioni di Sant’Andrea maltempo distrugge l’Arco degli innamorati | addio a un simbolo del Salento

Il forte vento e le onde impetuose di questa notte hanno fatto crollare i faraglioni di Sant’Andrea e hanno causato il crollo dell’Arco degli innamorati. Alla prima luce, alcune persone che passeggiavano lungo la costa hanno visto che il famoso arco, collegato alla terraferma a Torre di Sant’Andrea, era scomparso. La tempesta ha provocato danni evidenti alla spiaggia, lasciando un vuoto tra le rocce che erano un punto di riferimento per locali e turisti.

La scoperta è avvenuta all’alba quando i primi passanti hanno notato l’assenza del celebre arco collegato alla terraferma a Torre di Sant’Andrea, a Melendugno, in provincia di Lecce, e ribattezzato Arco degli innamorati.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Salento, crolla l’arco dei faraglioni di Sant’Andrea: cancellato un simbolo della costa

L’arco dei Faraglioni di Sant’Andrea, a Melendugno, è crollato a causa delle intense piogge e delle onde violente degli ultimi giorni.

Maltempo, crolla l’arco dei Faraglioni di Sant’Andrea nel Salento

Il forte vento e le onde alte hanno fatto crollare l’arco dei Faraglioni di Sant’Andrea nel Salento.

crollati faraglioni di santÈ crollato l’arco dei faraglioni di Sant’Andrea. Il sindaco Cisternino: Un danno enorme per tutto il SalentoTORRE SANT’ANDREA (MELENDUGNO) - Le meravigliose sculture sul mare create dalla natura sono a rischio: è crollato l’Arco dei faraglioni di Sant’Andrea. Nella ... corrieresalentino.it

Crolla l’Arco dei Faraglioni di Sant’Andrea a Melendugno a causa di mareggiate e piogge: il videoIl famoso 'arco dell'amore' di Torre Sant'Andrea è crollato durante le recenti mareggiate, un duro colpo per il paesaggio costiero salentino ... ilfattoquotidiano.it