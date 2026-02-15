Crollati faraglioni di Sant’Andrea maltempo distrugge l’Arco degli innamorati | addio a un simbolo del Salento

Il forte vento e le onde impetuose di questa notte hanno fatto crollare i faraglioni di Sant’Andrea e hanno causato il crollo dell’Arco degli innamorati. Alla prima luce, alcune persone che passeggiavano lungo la costa hanno visto che il famoso arco, collegato alla terraferma a Torre di Sant’Andrea, era scomparso. La tempesta ha provocato danni evidenti alla spiaggia, lasciando un vuoto tra le rocce che erano un punto di riferimento per locali e turisti.

La scoperta è avvenuta all'alba quando i primi passanti hanno notato l'assenza del celebre arco collegato alla terraferma a Torre di Sant'Andrea, a Melendugno, in provincia di Lecce, e ribattezzato Arco degli innamorati.