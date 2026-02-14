Sagre a rischio? Le pro loco | Non siamo enti commerciali Venturini | Tutelare i volontari

Le pro loco denunciano che le nuove norme fiscali, entrate in vigore all'inizio dell’anno, complicano il loro lavoro e mettono a rischio le sagre locali. Le associazioni affermano di non essere enti commerciali e chiedono di essere tutelate. Venturini, rappresentante delle pro loco, sottolinea l’importanza di proteggere i volontari che organizzano eventi tradizionali. Un dettaglio concreto riguarda il timore che, in caso di entrate elevate da attività come mercatini e spettacoli, le pro loco possano essere considerate imprese a scopo di lucro.

Rino Furlan, Unpli Veneto: «La Riforma del Terzo Settore è un percorso di trasparenza necessario, ma non può trasformarsi in un cappio burocratico che soffoca il volontariato» «La fiscalità, entrata in vigore con il nuovo anno, sta mettendo in subbuglio il sistema Pro Loco. Il rischio di trovarsi classificati come enti commerciali, in caso di prevalenza di proventi aventi natura commerciale (derivanti da molteplici attività culturali, sociali a salvaguardia dell’ambiente e per somministrazione di alimenti e bevande per la promozione dei prodotti tipici e del territorio, come avviene nelle sagre), è nell’aria, con conseguente aggravio d’imposta, ma anche ulteriore carico di adempimenti amministrativi, contabili e tributari.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In Toscana, alcune tradizioni locali sono a rischio a causa della diminuzione di volontari disponibili.

Le Pro Loco di tutta Italia si mobilitano per tenere in vita feste, sagre e tradizioni che rischiano di scomparire.

