Safari a Sarajevo la Procura pronta a sentire un testimone

La Procura di Milano ha deciso di ascoltare come testimone Aleksandar Licanin, che nel 1992 prestava servizio come volontario in un’unità militare serbo-bosniaca durante i combattimenti a Sarajevo. Licanin ha recentemente fornito alla stampa britannica una serie di dettagli sui presunti “safari umani” che si sarebbero svolti durante il conflitto, gettando nuova luce sul caso dei “cecchini del weekend”.
La Procura di Milano che indaga sul caso dei "cecchini del weekend" a Sarajevo sta valutando le modalità per convocare, come testimone, Aleksandar Licanin, all'epoca volontario in un'unità corazzata serbo-bosniaca e che ha rivelato alla stampa britannica molti dettagli sui presunti "safari umani". Il pm Alessandro Gobbis, che con il procuratore Marcello Viola coordina l'indagine in cui è indagato per omicidio aggravato un anziano della provincia di Pordenone, dovrebbe, tra non molto, ascoltare il 63enne, per raccogliere la sua deposizione. "Voglio che la verità venga, sono pronto ad alzarmi in piedi e a dire ai magistrati italiani quello che so", ha detto l'uomo in un colloquio pubblicato dal Times e ripreso dai media.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Un pensionato friulano di 80 anni, Giuseppe Vegnaduzzo di San Vito al Tagliamento, si trova sotto inchiesta per fatti risalenti agli anni ’90.
Questa mattina a Sarajevo, l'80enne Giuseppe Vegnaduzzo è stato ascoltato dai pubblici ministeri.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
