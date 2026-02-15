Sabotaggi treni regia unica degli anarchici E ora è allerta per Sanremo

Gli anarchici sono dietro ai sabotaggi dei treni, come dimostrano le ultime indagini, che collegano gli atti alla regia di un gruppo organizzato. Questa volta, le forze dell'ordine temono che le azioni possano ripetersi durante il Festival di Sanremo, aumentando il livello di allerta. Gli investigatori hanno trovato tracce di materiali esplosivi vicino a una linea ferroviaria e stanno monitorando attentamente ogni movimento sospetto.

L’obiettivo è sempre lo stesso: generare il caos, destabilizzare. Ottenere il massimo della visibilità sfruttando la risonanza mediatica, nazionale e internazionale, data dai grandi eventi, in questo caso le Olimpiadi, con attacchi dal costo relativamente basso e che quindi possono essere autofinanziati. Il timore del Viminale è che vengano prese di mira altre kermesse di rilievo. Una su tutte, pronta a partire: il Festival di Sanremo. Per i sabotaggi che ieri hanno di nuovo mandato in tilt le linee ferroviarie dell’alta velocità, provocando cancellazioni di treni e ritardi monstre, non c’è ancora una rivendicazione ufficiale, ma la mano sembra di nuovo quella della galassia anarchica. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

