Sabotaggi treni regia unica degli anarchici E ora è allerta per Sanremo
Gli anarchici sono dietro ai sabotaggi dei treni, come dimostrano le ultime indagini, che collegano gli atti alla regia di un gruppo organizzato. Questa volta, le forze dell'ordine temono che le azioni possano ripetersi durante il Festival di Sanremo, aumentando il livello di allerta. Gli investigatori hanno trovato tracce di materiali esplosivi vicino a una linea ferroviaria e stanno monitorando attentamente ogni movimento sospetto.
L’obiettivo è sempre lo stesso: generare il caos, destabilizzare. Ottenere il massimo della visibilità sfruttando la risonanza mediatica, nazionale e internazionale, data dai grandi eventi, in questo caso le Olimpiadi, con attacchi dal costo relativamente basso e che quindi possono essere autofinanziati. Il timore del Viminale è che vengano prese di mira altre kermesse di rilievo. Una su tutte, pronta a partire: il Festival di Sanremo. Per i sabotaggi che ieri hanno di nuovo mandato in tilt le linee ferroviarie dell’alta velocità, provocando cancellazioni di treni e ritardi monstre, non c’è ancora una rivendicazione ufficiale, ma la mano sembra di nuovo quella della galassia anarchica. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Sabotaggi di San Valentino: nuovi attacchi ai treni. È la dichiarazione d’odio degli anarchici?
Gli anarchici hanno colpito di nuovo, causando danni ai treni proprio nel giorno di San Valentino.
"Contro il feroce progresso capitalista". Gli anarchici rivendicano i sabotaggi ai treni
Gli anarchici rivendicano i sabotaggi ai treni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Sabotaggi treni, regia unica degli anarchici. E ora è allerta per Sanremo; Sabotaggio treni, sul blog anarchico compare un post di esultanza; Sabotaggio ai treni, una rivendicazione per tre ordigni diversi; Sabotaggio treni, cosa rischiano gli anarchici che hanno rivendicato azioni contro le Olimpiadi invernali.
Sabotaggi treni, regia unica degli anarchici. E ora è allerta per SanremoL’obiettivo è sempre lo stesso: generare il caos, destabilizzare. Ottenere il massimo della visibilità sfruttando la risonanza mediatica, nazionale e internazionale, data dai grandi eventi, in questo ... ilmessaggero.it
Cortei violenti e treni sabotati, una sola mano? Gli anarchici: Fuoco alle OlimpiadiSul web è spuntata una sorta di rivendicazione con un esplicito riferimento ai Giochi di Milano Cortina. Salvini: Faremo di tutto per chiudere i covi di questi criminali. Piantedosi: C'è una conver ... today.it
RaiNews. . Due azioni di sabotaggio alla rete dell'Alta Velocità hanno provocato numerosi disagi alla circolazione dei treni. Le immagini esclusive del Tg1 mostrano i danni ai pozzetti che contengono i cavi elettrici. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it facebook
Ancora #sabotaggi alla linea #ferroviaria. Questa mattina sono stati tre gli #attentati incendiari ai cavi dell’alta velocità. Colpito il nodo che da Roma porta a Napoli e a Firenze. #Treni in ritardo anche di 90 minuti. #Tg1 Roberta Ferrari x.com