Sabato sera alcolico nel Lecchese | soccorse tre persone in poche ore

Nel Lecchese, tre persone sono state soccorse per intossicazione da alcol tra sabato sera e domenica mattina. La causa è stata l’abuso di bevande alcoliche durante una serata tra amici in un locale della zona, dove i vigili del fuoco e i sanitari sono intervenuti più volte per aiutare chi si sentiva male. Un episodio è avvenuto vicino a Lecco, un altro nella provincia di Bellano e il terzo a Valmadrera.

Ancora una volta una serata "alcolica" nel Lecchese. Sono stati tre gli episodi di intossicazione etilica nel territorio durante la notte fra sabato e domenica. In tutti i casi alla fine non è stato necessario il trasporto in ospedale, ma l'uscita dei soccorritori sì. Il primo episodio in ordine temporale in via Roma a Bulciago intorno alla 1.30. Per soccorrere la persona che aveva alzato troppo il gomito, sul posto è stata inviata l'ambulanza dell'Sos Lurago d'Erba. La seconda uscita sul Lungolario Piave in zona discoteca a Lecco per un ragazzo di 19 anni. In questo caso le sue condizioni erano apparse serie, tanto da giustificare l'uscita in codice rosso.