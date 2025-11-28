Scontro tra tre auto due persone soccorse dal personale sanitario

LORETO - Intervento di vigili del fuoco, soccorritori del 118 e forze dell'ordine intorno alle 16,30 in località Villa Costantina - nel territorio comunale di Loreto - per un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture. La squadra dei pompieri di Osimo ha provveduto a mettere in sicurezza. 🔗 Leggi su Anconatoday.it