Scontro tra tre auto due persone soccorse dal personale sanitario
LORETO - Intervento di vigili del fuoco, soccorritori del 118 e forze dell'ordine intorno alle 16,30 in località Villa Costantina - nel territorio comunale di Loreto - per un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture. La squadra dei pompieri di Osimo ha provveduto a mettere in sicurezza. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Terribile scontro fra tre auto sulla Palermo-Sciacca: due morti e tre feriti #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
Alghero, scontro auto-fuoristrada: una donna in ospedale Vai su X
Scontro fra tre auto: due feriti - Intervento tempestivo dei soccorritori sul luogo dell'incidente I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 16:30, in località Villa Costantina a Loreto, a seguito di un i ... Si legge su youtvrs.it
Scontro tra tre auto sulla Vetrallese, Luigi Errichiello estratto dalle lamiere dell’auto muore a 53 anni - Tragedia sulla strada Vetrallese, dove Luigi Errichiello è morto a 53 anni. Secondo fanpage.it
Scontro tra due auto in località “Pedaggera” sulla Statale 20 tra Racconigi e Cavallermaggiore - Sul posto Croce Rossa, in arrivo Vigili del Fuoco e Carabinieri ... Scrive targatocn.it